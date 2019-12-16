 Возобновивший работу весной терминал F в "Борисполе" обслужил 2 миллиона пассажиров

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию аэропорта, передает БизнесЦензор.

Терминал возобновил работу 31 марта 2019 года. Здесь обслуживаются преимущественно рейсы лоукостеров и чартерных авиакомпаний.

1 млн пассажиров после расконсервации терминал обслужил 15 августа, то есть спустя 4,5 месяца. Чтобы принять и отправить еще один миллион человек из данного терминала понадобилось еще 4 месяца.

Отмечается также, что спустя 9,5 месяцев после возобновления работы в терминале F нет полноценных точек общественного питания и отсутствуют магазины duty free.

По этому поводу в "Борисполе" заявили: "Надеемся, что уже очень скоро терминал наполнится сервисами для пассажиров и станет еще более комфортным и еще более уютным".