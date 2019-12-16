 Банки повысили ставки по депозитам в долларе и евро

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне максимально снизились для вкладов сроком от месяца до трех – на 0,15 процентного пункта (п.п.), до 11,55% годовых. Также опустились средние ставки по вкладам на периоды от трех месяцев до полугода и до года (на 0,06 п.п. – до 14,0% и до 14,51% годовых соответственно).

Депозиты в национальной валюте сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. – до 13,69% годовых. Не изменились средние ставки для депозитов на сроки менее месяца (9,77%) и для бессрочных сбережений (7,70%).

Средние ставки по депозитам в долларах выросли на 0,01 п.п. для периодов от месяца до трех (до 1,24%), от 6 до 12 месяцев (до 2,57%) и свыше 12 месяцев (до 2,75%). Не претерпели изменений в ставках периоды менее месяца (1,07%) и от трех месяцев до шести (2,11%). Бессрочные сбережения предлагают 0,53% годовых.

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Средние ставки по бессрочным депозитам в евро по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых.

В то же время выросла доходность депозитов в европейской валюте на периоды от месяца до 3 и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. – до 1,19% и до 1,99% годовых соответственно). Вклады на срок до полугода подорожали на 0,01 п.п. – до 1,40% годовых. А сбережения периодом свыше полугода набрали 0,03 п.п. и предлагают 1,81% годовых.