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 Украина разрешит иметь два паспорта, – глава Миграционной службы

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что норма о "едином гражданстве" в Украине сохранится, но будет отменено требование о выходе из иного гражданства для получения украинского паспорта.

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает БизнесЦензор.

"Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - заявил Соколюк.

Он также добавил, что будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

Соколюк отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан, президента уже внес законопроект №2590 на рассмотрение в Верховную Раду.

"Этот документ, вероятно, еще предстоит дискутировать в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - сказал Соколюк.

В то же время, глава ГМС отметил, что если государство хочет интегрировать новых граждан в украинское общество, то должна быть сертифицированная проверка знания истории и украинского языка.

13 декабря президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165576
 
 
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Ну наконец-то мы опять движемся в Европу.
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Но и про лишение гражданства автоматом при сотрудничестве со страной-агрессором надо написать.
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