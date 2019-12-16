 Украина разрешит иметь два паспорта, – глава Миграционной службы

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает БизнесЦензор.

"Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - заявил Соколюк.

Он также добавил, что будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

Соколюк отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан, президента уже внес законопроект №2590 на рассмотрение в Верховную Раду.

"Этот документ, вероятно, еще предстоит дискутировать в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - сказал Соколюк.

В то же время, глава ГМС отметил, что если государство хочет интегрировать новых граждан в украинское общество, то должна быть сертифицированная проверка знания истории и украинского языка.

13 декабря президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.