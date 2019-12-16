 Дубинский пообещал блокировать затрагивающий интересы Коломойского законопроект Кабмина

Об этом заявил заместитель главы комитета Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, пытающегося через суды вернуть себе "Приватбанк", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не планируем его рассматривать (№2571). Его нужно кардинально менять и подавать альтернативный к нему законопроект. Это, в принципе, позиция, обсужденная с главой комитета", – сказал Дубинский.

"Потому что этот законопроект, который внесен Кабинетом министром, он не просто противоречит логике, а противоречит, в принципе, правовой системе и Конституции", – считает нардеп.

В частности, он подверг критике нормы законопроекта, которые требуют от судов принимать во внимание не законы, а субъективные суждения и расчеты Национального банка, не опираясь ни на какие другие источники.

"Он требует подменить нормы собственности, которые заложены в Конституции, решениями Национального банка и Фонда гарантирования вкладов", – утверждает замглавы комитета.

Дубинский также сообщил, что альтернативный правительственному законопроект будет зарегистрирован в Раде на текущей неделе, а в него войдут предложения, против которых ранее резко выступал Национальный банк Украины (НБУ).

Читайте также: У семьи нардепа Дубинского нашли десятки квартир и автомобилей. ВИДЕО

Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

При этом документ предлагает установить норму о том, что обеспечение иска не допускается путем остановки действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также установления для НБУ, его должностных и служебных лиц запрета или обязательства совершать определенные действия.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщал, что среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества – приятие закона о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам по решению судов.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева по указанному делу 19 декабря.