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 Рада может вернуться к законопроекту о рынке земли на этой неделе, – глава "Слуги народа"

Верховная Рада на этой пленарной неделе начнет рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не вижу каких-либо причин, почему сейчас мы должны откладывать голосование по рынку земли… Там много поправок. Я не имею в виду, что мы проголосуем и примем - мы просто начнем. Я имею в виду – войдем в рассмотрение. Можем войти в рассмотрение, а каким образом будем рассматривать далее – это вопрос парламента, регламента, сопротивления внутри. Очень много процедур", – сказал Арахамия.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. 

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.

К рассмотрению законопроекта во втором чтении депутаты предложили внести в него более 4 тысяч поправок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165565
 
 
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