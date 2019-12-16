[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Транспорт
  158  0
Все про:флот (24) река (58)

 Украина закрыла на зиму навигацию на судоходных реках

Государственное учреждение "Госгидрография" завершило снятие навигационной обстановки на внутренних судоходных реках Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госгидрографии сообщает БизнесЦензор.

Средства навигационного оборудования сняты вдоль всей главной водной магистрали Украины от границы с Беларусью до устья Днепра, а также на реках Припять и Южный Буг.

По данным учреждения, в настоящее время уже начата подготовка буев к новому навигационному сезону, который, согласно прогнозам, начнется в марте 2020 года, проверяется работа светооптических устройств и батарей, которыми оборудованы буи. Начался процесс ремонта якорных цепей, покраски, другие восстановительные работы.

"Навигационная обстановка на внутренних водных путях Украины снята. Судоходство с использованием светящихся средств навигационного оборудования завершено. Специалисты "Госгидрографии" проработали более 1 тыс. км и сняли более 1 тыс. буев. Отмечу: снятое СНО уже сейчас готовится к новому навигационному сезону 2020 года. Сейчас на штатных местах судоходных рек установлены ледовые буи типа "Сигара", - заявил глава Госгидрографии Александр Щипцов.

Снятие сезонных плавучих СНО на внутренних водных путях Украины ежегодно проводится согласно плану, согласованным Администрацией морских портов и утвержденным ГУ "Госгидрография".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165560
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх