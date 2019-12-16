 Украина закрыла на зиму навигацию на судоходных реках

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госгидрографии сообщает БизнесЦензор.

Средства навигационного оборудования сняты вдоль всей главной водной магистрали Украины от границы с Беларусью до устья Днепра, а также на реках Припять и Южный Буг.

По данным учреждения, в настоящее время уже начата подготовка буев к новому навигационному сезону, который, согласно прогнозам, начнется в марте 2020 года, проверяется работа светооптических устройств и батарей, которыми оборудованы буи. Начался процесс ремонта якорных цепей, покраски, другие восстановительные работы.

"Навигационная обстановка на внутренних водных путях Украины снята. Судоходство с использованием светящихся средств навигационного оборудования завершено. Специалисты "Госгидрографии" проработали более 1 тыс. км и сняли более 1 тыс. буев. Отмечу: снятое СНО уже сейчас готовится к новому навигационному сезону 2020 года. Сейчас на штатных местах судоходных рек установлены ледовые буи типа "Сигара", - заявил глава Госгидрографии Александр Щипцов.

Снятие сезонных плавучих СНО на внутренних водных путях Украины ежегодно проводится согласно плану, согласованным Администрацией морских портов и утвержденным ГУ "Госгидрография".