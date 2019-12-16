 Верховный суд объявил перерыв по делу о вкладах Суркисов в "Приватбанке"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Объявлен перерыв до 31.01.2020. Перенос в связи с необходимостью ознакомиться ГПУ с материалами дела", – сообщил источник, знакомый с рассмотрением этого дела, которое слушается в закрытом режиме.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн.

"Bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-владельцам и связанным с ними лицам", – приводит Нацбанк комментарий Колосюка.