 Boeing может прекратить производство проблемных самолетов 737 MAX

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Совет директоров Boeing проводит двухдневное заседание, на котором обсуждаются планы производства 737 MAX, и его результаты могут быть объявлены сегодня вечером. В заявлении агентству компания отметила, что продолжит "рассматривать варианты дальнейшего производства с учетом сроков и условий возобновления эксплуатации, зависящих от получения разрешения со стороны регуляторов".

По словам представителей Boeing, если разрешение на начало поставок 737 MAX заказчикам не будет получено от регуляторов до конца текущего года, компании придется замедлить темпы производства модели и временно остановить производство, что неизбежно скажется на глобальной сети поставок.

Между тем несколько дней назад Федеральное авиационное управление назвало ожидания Boeing по скорому возврату этой модели в эксплуатацию нереалистичными.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стали 157 человек.

После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве. Из-за запрета на полеты сама корпорация Boeing потеряла уже более $1 млрд.