 Медиа-группа Ахметова запустила новостной телеканал "Украина 24"

Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга "Медиа Группа Украина" сообщает БизнесЦензор.

На старте в студии "Украина 24" будут работать: Борис Иванов, Алена Цинтила, Алексей Бурлаков, Никита Михалев, Алла Щелычева, Алена Чабак, Мария Скиба, Андрей Булгаров.

Планируется три дневных выпуска talk-студий в будни: "Сегодня. Утро" – 10:40-12:30, "Сегодня. День" – 14:30-16:30, "Украина сегодня" – 19:30-21:30. В выходные с 17:40 до 20:30 будет выходить расширенный итоговый выпуск "Украина сегодня".

Каждый час с 9:30 до 20:30 в эфире телеканала "Украина 24" будут выходить 10-минутные выпуски новостей, в 21:30 – итоговый 30-минутный выпуск. Ведущие выпусков новостей: Вера Свердлык, Екатерина Федотенко, Анна Кунец, Виктория Малосвитная, Сергей Никифоров.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 7 ноября согласовал переоформление общенациональной цифровой лицензии телеканала "Эскулап" со сменой логотипа на "Украина 24", а также сменой программной концепции – с информационно-просветительской + кинопоказ на информационную.

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.