 Суд восстановил разрешение для "Укрнафты" не платить государству дивиденды за 2018 год

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Укрнафта" в своем иске оспаривает норму, которая обязывает направить 90% чистой прибыли за 2018 год (или 5,8 млрд грн) на выплату дивидендов. Половина из этой суммы (2,9 млрд грн) должна быть перечислена в госбюджет.

10 сентября Окружной админсуд Киева отменил свое решение от 25 июня. Однако 14 ноября Шестой апелляционный админсуд, по ходатайству Укрнафты, оставил в силе решение от 25 июня (отменив решение от 10.09.2019 г.).

Напомним, 50% + 1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% - структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС приводил данные, что за 7 месяцев 2019 общий налоговый долг "Укрнафты" увеличился с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн - по налогу на прибыль и НДС, а 12,2 млрд грн - рентные платежи).

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Кабмин повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн.

"Укрнафта" инициирировала иск против постановления Кабмина, к ней присоединился "Нафтогаз Украины".