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Все про:валюта (892) гривня (683) НБУ (4264)

 Нацбанк выкупил за неделю $424 миллиона

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 9 по 13 декабря купил на межбанковском валютном рынке $424,1 млн, что на 2,9% меньше, чем неделей ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению центробанка, $170 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $254,1 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $6,340 млрд, продал - $479,23 млн, в частности сумма чистой покупки валюты в ноябре составила $867,8, тогда как в октябре Нацбанк приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк приобрел $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165518
 
 
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УРА! НБУ, продавай валюту! Она дешевеет! Надо избавляться!

PS: А вообще странная новость. Авторы гривню валютой не считают? Не? А вот википедия считает.
Валю́та (от итал. valuta) - национальные, иностранные и международные деньги, как в наличной форме (в виде банкнот, казначейских билетов, монет), так и безналичной (на банковских счетах и в банковских вкладах), являющиеся законным средством платежа
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пока она дешевеет - то наоборот нужно увеличивать ее объем
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Украина буквально захлебывается от притока иностранной валюты. Это значит, что никакого дефолта по внешним долгам не будет. В 2019 году Украина выплатила по валовому внешнему долгу около 16 млрд долл. Только по внешнему госдолгу выплаты составили оболее 5 млрд долл. Кто-нибудь это заметил?

Раньше страной руководили оффшорщики. Все от президента до последнего мэра сидели в оффшорах. Каждый месяц они распиливали буджеты и выводили на свои оффшорные счета миллиарды долларов. Поэтому гривна только падала и падала. Теперь эти схемы прикрыли и оказалось, что страна может не только обслуживать все свои внешние долги, но и наращивать свои ЗВР и укреплять свою нацвалюту.

В Польше средняя з/п -- 1250 долл. В Украине средняя з/п -- 450 долл. Нет никаких объективных причин для такой огромной разницы. Гривна будет укрепляться пока средняя з/п в Украине не догонит польскую. Или хотя бы не выйдет на уровень 1000 долл.
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Как объясните цены выше, чем в Европе, в том числе и Польше???
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Поки дешева валюта то скупляють... Скоро мильна бульбашка лопне!
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