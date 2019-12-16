 Нацбанк выкупил за неделю $424 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению центробанка, $170 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $254,1 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).
Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.
В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $6,340 млрд, продал - $479,23 млн, в частности сумма чистой покупки валюты в ноябре составила $867,8, тогда как в октябре Нацбанк приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк приобрел $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.
PS: А вообще странная новость. Авторы гривню валютой не считают? Не? А вот википедия считает.
Валю́та (от итал. valuta) - национальные, иностранные и международные деньги, как в наличной форме (в виде банкнот, казначейских билетов, монет), так и безналичной (на банковских счетах и в банковских вкладах), являющиеся законным средством платежа
Раньше страной руководили оффшорщики. Все от президента до последнего мэра сидели в оффшорах. Каждый месяц они распиливали буджеты и выводили на свои оффшорные счета миллиарды долларов. Поэтому гривна только падала и падала. Теперь эти схемы прикрыли и оказалось, что страна может не только обслуживать все свои внешние долги, но и наращивать свои ЗВР и укреплять свою нацвалюту.
В Польше средняя з/п -- 1250 долл. В Украине средняя з/п -- 450 долл. Нет никаких объективных причин для такой огромной разницы. Гривна будет укрепляться пока средняя з/п в Украине не догонит польскую. Или хотя бы не выйдет на уровень 1000 долл.