 Оператор "Северного потока-2" попросил разрешения строить газопровод зимой

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что заявку в понедельник рассмотрит Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге, сообщает газета Bild. При этом необязательно, что именно в понедельник оно даст согласие.

Разрешение необходимо потому, что возле балтийского побережья Германии зимуют отдельные виды птиц, и строительство газопровода может помешать их традиционному укладу. Один из местных экологических активистов Ким Детлофф уже заявил, что "Северный поток-2" будет сооружаться там, где с января по март ожидается появление миллиона уток и других водоплавающих.

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны лишь в конце октября.

Bild при этом указывает, что "Северный поток-2" рассчитывают достроить до ввода в действие санкций Сената США, угрожающих компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой.

Изначально предполагалось, что строительство "Северного потока-2" завершится до конца этого года. Ранее утверждалось, что проект реализован на 80%. Официально о новых сроках завершения строительства не говорилось.

13 декабря с просьбой к США не вводить санкции обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, речь идет о фактическим вмешательстве Вашингтона. Маас подчеркнул, что решать вопросы энергетической безопасности Европы должны именно европейцы.