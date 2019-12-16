[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Энергетика
  155  0
Все про:Газпром (1419) Северный поток (527)

 Оператор "Северного потока-2" попросил разрешения строить газопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что заявку в понедельник рассмотрит Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге, сообщает газета Bild. При этом необязательно, что именно в понедельник оно даст согласие.

Разрешение необходимо потому, что возле балтийского побережья Германии зимуют отдельные виды птиц, и строительство газопровода может помешать их традиционному укладу. Один из местных экологических активистов Ким Детлофф уже заявил, что "Северный поток-2" будет сооружаться там, где с января по март ожидается появление миллиона уток и других водоплавающих.

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны лишь в конце октября.

Bild при этом указывает, что "Северный поток-2" рассчитывают достроить до ввода в действие санкций Сената США, угрожающих компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой.

Изначально предполагалось, что строительство "Северного потока-2" завершится до конца этого года. Ранее утверждалось, что проект реализован на 80%. Официально о новых сроках завершения строительства не говорилось.

13 декабря с просьбой к США не вводить санкции обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, речь идет о фактическим вмешательстве Вашингтона. Маас подчеркнул, что решать вопросы энергетической безопасности Европы должны именно европейцы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165503
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Либанова Нацполиция нормандская четверка правоохранительные органы Пристайко США ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх