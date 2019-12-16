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 Аграрный рынок
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Все про:фермер (103) мед (18)

 Избыток меда в Украине увеличился до 40 тысяч тонн

Украина производит около 70-80 тыс. тонн меда в год, что превышает объемы экспорта и потребления этой продукции на внутреннем рынке и приводит к накоплению запасов, сообщил директор по развитию "Аскания-Пак" Виктор Иванченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Оценочный объем производства меда в Украине составляет 70-80 тыс. тонн в год. Украина производит меда больше, чем может продать на экспорт и употребить на внутреннем рынке, и эти остатки переходят из года в год. Сегодня это большой избыток, который давит на рынок. По нашим оценкам, на руках у пасечников от 35 до 40 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Иванченко, прогнозируемо Украина отправит на экспорт в первом полугодии 2020 года около 20-25 тыс. тонн, а 15 тыс. тонн перейдут остатками на следующий год.

"На внешнем рынке спрос на украинский мед сформировался. Два крупнейших покупателя украинского меда это Европа, она закупает около 40-45 тыс. тонн в год, и США - от 5 до 10 тыс. тонн в год. Средний объем экспорта украинского меда составляет 50-55 тыс. тонн и не думаю, что этот показатель будет увеличиваться", - отметил он.

В то же время, по оценкам "Аскания-Пак", объем производства меда в Украине снижается последние два года на 5% ежегодно из-за неблагоприятных для медосбора погодных условий.

Кроме того, с начала сезона закупочные цены на мед в Украине снизились почти на 22% - до 32 грн/кг меда.

"Сегодня на снижение цены влияют не экспортеры, а пасечники. В Украине производится меда больше, чем его можно экспортировать, или употребить на внутреннем рынке. Украина начала сезон 2019/20 с закупочной цены 32 грн/кг меда, сегодня, спустя три месяца, цена упала до 25 грн/кг. Закупочная цена подошла вплотную к себестоимости меда в производстве. Поэтому мы можем видеть кризис в производстве меда. Не скажу, что будет резкое сокращение объема производства, но увеличения в ближайшее время точно не будет", - заметил Иванченко.

Директор по развитию "Аскания-Пак" сообщил, что Украина является пятым производителем меда в мире, первым в Европе, а также является мировым лидером по объему производства этой продукции на душу населения. Пчеловодством в Украине занимается около 80-100 тыс. человек. На внутреннем рынке Украины потребляется около 20 тыс. тонн меда, при этом через организованную розницу продается не более 5%. Основной объем меда (90-95%) продают частные пчеловоды через персональные контакты с потребителем (от знакомого к знакомому), либо на рынках. 90-95% меда, который продается на внутреннем рынке, не проходит проверку на соответствие показателям качества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165498
 
 
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Две беды пля в Украине - маленький урожай и большой урожай. Может правительство не хочет (не может, не умеет) заниматься экспортом? Нужно рынки сбыта искать новые и на этом зарабатывать государству.
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Государство умеет только запрещать и не пущать, оно на это заточено. Поборами еще обложить. Про какой поиск рынков сбыта вы говорите? Избыток меда в Украине увеличился до 40 тысяч тонн - Цензор.НЕТ 8762
Один только Кетай мог бы сожрать весь украинский мёд несколько раз.
В арабских странах нужно мудрить, бо они густой мед не едят, им надо чтобы он жидкий был, а самим разбавлять им лень Избыток меда в Украине увеличился до 40 тысяч тонн - Цензор.НЕТ 1873
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..."неблагоприятных для медосбора погодных условий" то такое!
А вот массовый мор пчел из-за применения дешевой китайской агрохимии тупыми "фермерами" - это реальная причина снижения.
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