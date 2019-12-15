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 Time назвал 10 лучших гаджетов десятилетия

Американский журнал Time составил список из десяти самых важных и влиятельных гаджетов, которые были выпущены в 2010-е годы.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

На первом месте оказался Apple iPad (2010). Издание отмечает, что до его появления сама идея планшетного компьютера была чем-то из области научной фантастики. Этот гаджет привел к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал направления для дальнейшего развития портативных устройств.

В список также вошли:

  • электромобиль Tesla Model S (2012), который бросил вызов традиционным машинам, работающим на бензине;
  • компьютер Raspberry Pi (2012) размером с банковскую карту (к нему присоединяются корпус, блок питания, клавиатура, мышь);
  • медиаплеер Google Chromecast (2013), предназначенный для передачи потокового видео- и аудиоконтента. Благодаря нему упростилась передача файлов с компьютера или смартфона на телевизор, и людям уже не обязательно тратить большие деньги на Smart TV или потоковую приставку;
  • квадрокоптер (дрон) DJI Phantom (2013), который позволил делать снимки с воздуха на значительном расстоянии;
  • умная колонка Amazon Echo (2014) со встроенным голосовым помощником;
  • умные часы Apple Watch (2015);
  • беспроводные наушники Apple AirPods (2016);
  • игровая консоль Nintendo Switch (2017), на которой можно играть как подключившись к компьютеру, так и дистанционно;
  • игровой контроллер Xbox Adaptive Controller (2018), предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

"Технологии существуют для того, чтобы улучшить жизнь людей, сделать их умнее и в конечном итоге более человечными. Начиная от смартфонов до дронов, от консолей до машин, в последнее десятилетие появилось достаточно девайсов, изменивших жизнь, из которых можно сделать выбор", - отметил Time.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165453
 
 
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