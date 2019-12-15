[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Корпоративные отношения
  41  0
Все про:Индия (134) Индонезия (29) музыка (51) TikTok (1)

 Владелец TikTok запустил музыкальный сервис в Индии и Индонезии

Компания ByteDance, владеющая видеоприложением TikTok, запустила музыкальный стриминговый сервис Resso в Индии и Индонезии. Приложение работает в тестовом режиме уже полгода и сумело привлечь свыше 27 тыс. подписчиков.

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

ByteDance стремится запустить музыкальное приложение на тех рынках, где до сих пор недостаточно сильны позиции Spotify и Apple Music. В отличие от Spotify Resso отображает слова песен в реальном времени и позволяет пользователям оставлять комментарии под конкретными песнями. Resso обладает правами на музыку индийских лейблов T-Series и Times Music, однако не владеет соглашениями с "большой тройкой" в лице Warner, Universal и Sony.

Приложение также позволяет создавать GIF-файлы с музыкальными подложками и видео, имитируя популярную функцию TikTok.

Стоимость подписки в Индии составляет $1,7 в месяц - столько же, сколько и Spotify. Премиальная подписка позволяет скачивать музыку на устройство и слушать ее без рекламы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165424
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ДТП Епифаний Либанова нормандская четверка правоохранительные органы ПЦУ Северный поток США ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх