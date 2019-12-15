 Владелец TikTok запустил музыкальный сервис в Индии и Индонезии

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

ByteDance стремится запустить музыкальное приложение на тех рынках, где до сих пор недостаточно сильны позиции Spotify и Apple Music. В отличие от Spotify Resso отображает слова песен в реальном времени и позволяет пользователям оставлять комментарии под конкретными песнями. Resso обладает правами на музыку индийских лейблов T-Series и Times Music, однако не владеет соглашениями с "большой тройкой" в лице Warner, Universal и Sony.

Приложение также позволяет создавать GIF-файлы с музыкальными подложками и видео, имитируя популярную функцию TikTok.

Стоимость подписки в Индии составляет $1,7 в месяц - столько же, сколько и Spotify. Премиальная подписка позволяет скачивать музыку на устройство и слушать ее без рекламы.