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 Microsoft обновила дизайн логотипа Windows и более 100 иконок приложений

Microsoft обновила логотип своей операционной системы Windows и значки для многих приложений из состава ОС. Первыми модернизации подверглись значки Office. В настоящее время Microsoft переработала более 100 значков в рамках многих продуктов, добавляя новые цвета, материалы и внешний вид.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Это часть более глобальных усилий по модернизации программного обеспечения и сервисов Microsoft в соответствии с набором принципов Fluent Design.

Как отмечают в компании, в процессе редизайна иконок "мы столкнулись с двумя серьезными творческими проблемами". Во-первых, нужно было "сигнализировать об инновациях и изменениях", сохраняя при этом знакомый клиентам внешний вид. Во-вторых, нужно было "разработать гибкую и открытую систему проектирования, чтобы охватить целый ряд контекстов, оставаясь при этом верными Microsoft".

Microsoft обновила дизайн логотипа Windows и более 100 иконок приложений 01

Большинство изменений значков не носят капитальный характер, а представляют собой незначительные корректировки, которые делают иконки более последовательными и гармоничными. 

Windows 10X является частью решения этой проблемы. Компания показала слегка измененный логотип Windows в рамках своего анонса Windows 10X в начале этого года. Версия Windows 10X предназначена для устройств с двумя экранами, и у нее даже есть новое меню "Пуск" и больше нет живых плиток.

Microsoft обновила дизайн логотипа Windows и более 100 иконок приложений 02

Существующий логотип Windows, используемый как в Windows 8, так и в Windows 10, имеет плоский цвет, в то время как новый логотип больше напоминает синий градиент, каждая четверть которого отличается оттенком. Microsoft также корректирует другие области Windows 10X, включая способы быстрого доступа к панелям настроек, центру уведомлений и тому подобное.

Работа с иконками Microsoft и Fluent Design - это постепенный процесс, который будет продолжаться в течение 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165423
 
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