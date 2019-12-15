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Все про:бюджет (941) Нафтогаз (1980) дивиденды (248)

 Предприятия "Нафтогаза" с начала года перечислили в бюджет почти 97 миллиардов

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-ноябре 2019 года уплатили в государственный бюджет 96,8 млрд грн налогов и дивидендов.

Об эхтом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение комапнии, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, поступления от группы составили около 14% общих доходов госбюджета за 11 месяцев 2019 года.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году. В частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 млрд грн, рентные платежи – 28,5 млрд грн, НДС – 37,4 млрд грн, налог на прибыль – 23,9 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165422
 
 
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