 Ernest Airlines приостановит полеты по трем маршрутам из Италии в Украину

Об этом со ссылкой на Avianews сообщает БизнесЦензор.

Причиной подобного решения названо "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года. На данный момент продажи на другие даты, включая летнее расписание 2020 года, недоступны.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", — говорится в письме лоукоста.

Там также подчеркивается, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на альтернативные рейсы Ernest Airlines до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

С учетом указанных изменений маршрутная сеть лоуоста до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу. Полеты в Харьков будут приостановлены.