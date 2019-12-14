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Все про:Китай (1128) США (2487) Трамп (427)

 Китай и США договорились о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и китайские высокопоставленные чиновники в пятницу сообщили о том, что Вашингтон и Пекин договорились о первой фазе торговой сделки, включающей сокращение американских пошлин на китайские товары.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Стороны не раскрыли деталей соглашения относительно того, какой объем американской сельхозпродукции будет закупать Китай - камня преткновения затянувшихся переговоров.

"Мы достигли соглашения об очень крупной первой фазе сделки с Китаем", - написал Трамп в твиттере в пятницу.

По словам Трампа, Китай договорился о большом количестве структурных изменений и объемных закупках сельхозпродукции, энергоресурсов, промтоваров. США отказались от планов ввести новые пошлины на китайские товары стоимостью $160 миллиардов 15 декабря, а также снизить существующие тарифы до 7,5%.

Соглашение касается интеллектуальной собственности, научно-технического обмена, финансовых услуг, сельского хозяйства, собственной валюты и иностранных валют, сообщило в пятницу Торговое представительство США (USTR).

США сохранят пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $250 миллиардов, но сократят до 7,5% пошлины на товары стоимостью $120 миллиардов, сообщило USTR.

В ходе пресс-конференции в пятницу китайские чиновники сообщили, что Пекину и Вашингтону удалось достичь значительного прогресса в ходе переговоров о первой фазе торгового соглашения.

Китай будет импортировать больше американской пшеницы и кукурузы, сказал вице-министр сельского хозяйства Китая.

США хотели, чтобы КНР подтвердил готовность в 2020 году купить американской сельхозпродукции на $50 миллиардов. Пекин был не согласен.

На вопрос о конкретной сумме, прописанной в соглашении, официальные лица в Пекине сообщили, что детали сделки будут раскрыты позднее.

По словам китайской стороны, сделка подразумевает больше защиты для зарубежных компаний в Китае и китайских компаний в США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165366
 
 
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