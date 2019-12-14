 Uber обжаловал отказ Лондона в новой лицензии

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Британский регулятор отказал Uber в лицензии в ноябре из-за обнаруженных сбоев в работе приложения для онлайн-заказа такси. У компании был 21 день на то, чтобы обжаловать решение. Тогда в компании решение TfL назвали "удивительным и неправильным".

Телеканал отмечает, что Uber сможет продолжать работать в Лондоне, пока апелляция не будет рассмотрена.

В 2017 году TfL отозвала у Uber лицензию на работу в Лондоне из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение регулятора. Uber работал по временной лицензии, срок действия которой истек 25 ноября.

Лондон является одним из ключевых рынков для Uber, в британской столице компания работает с порядка 45 тысяч лицензированных водителей компании.