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Все про:тестирование (62) транзит (394) программное обеспечение (107) Нефьодов (151)

 Литва передала украинской таможне ПО для тестирования новой транзитной системы

Литва передала Государственной таможенной службе Украины программное обеспечение для тестирования новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

Об этом сообщил в Facebook глава службы Максим Нефьодов по итогам подписания соответствующего договора, передает БизнесЦензор.

"Софт подарила литовская таможня, вот сегодня подписали договор дарения с моим литовским коллегой. Совместный транзит - это, условно, таможенный безвиз - возможность с единым документом проехать от Лиссабона до Краматорска. Поскольку этот софт общеевропейский, самостоятельно его написать малореально. Поэтому берем то, что используют литовские коллеги, и будем доделывать. В конце марте хотим делать тестовый запуск, год работаем (согласно закона) в национальном домене, а потом включаемся в европейский", - написал Нефьодов.

После получения системы NCTS Украина будет использовать в одностороннем порядке до одного года национальный модуль транзитной системы, чтобы доказать техническую состоятельность выполнять необходимые условия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165313
 
 
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