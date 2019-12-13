 Литва передала украинской таможне ПО для тестирования новой транзитной системы

Об этом сообщил в Facebook глава службы Максим Нефьодов по итогам подписания соответствующего договора, передает БизнесЦензор.

"Софт подарила литовская таможня, вот сегодня подписали договор дарения с моим литовским коллегой. Совместный транзит - это, условно, таможенный безвиз - возможность с единым документом проехать от Лиссабона до Краматорска. Поскольку этот софт общеевропейский, самостоятельно его написать малореально. Поэтому берем то, что используют литовские коллеги, и будем доделывать. В конце марте хотим делать тестовый запуск, год работаем (согласно закона) в национальном домене, а потом включаемся в европейский", - написал Нефьодов.

После получения системы NCTS Украина будет использовать в одностороннем порядке до одного года национальный модуль транзитной системы, чтобы доказать техническую состоятельность выполнять необходимые условия.