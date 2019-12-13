 "Аграрный фонд" продал акции банка "Украинский капитал"

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После заключения договора купли-продажи акций 11 декабря доля опосредованного участия государства в уставном капитале банка "Украинский капитал" сократилась до 0%.

По данным НБУ, на 3 сентября 2019 года Сергей Белашов прямо владел 44,8669% акций банка "Украинский капитал", Виктория Белашова – 4,0527%, а Лилиане Белашовой на паритетных началах с Наталией Кивой (через ООО "Сокил") принадлежало еще 19,9999%.

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Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов банк занимал 58 место (978,69 млн грн) среди 76 действовавших в стране банков.

ООО "ФК "Фингруп Фактор" создано в 2013 году, занимается предоставлением займов и проведением факторинга. Размер уставного капитала – 9 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на июнь 2019 года, участниками ООО являются Василий и Евгений Астионы (45% каждый) и Ольга Астион (10%). Василий и Евгений Астионы также являются основателями "Днипро Агро Групп". Кроме того, Василий Астион – подписант ООО "Солтекс капитал".