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 "Украэрорух" установит современное оборудование в южной части Украины

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") установит в южной части Украины два трассовых радиолокационных комплекса в составе первично-вторичных обзорных радиолокаторов с усовершенствованным режимом S. Это улучшит качество сервиса наблюдения, который предоставляет национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

"Благодаря внедрению этих комплексов мы повысим безопасность полетов в украинском небе, в частности, в Одесском, Днепровском и Симферопольском районах полетной информации. И в том числе – в международном воздушном пространстве над открытым морем, где обслуживание воздушного движения делегировано Украине", – отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Поставщиком радиолокационных комплексов для "Украэроруха" стал ведущий испанский производитель аэронавигационного оборудования "Indra Sistemas s.a.", выбранный в результате тендера, который проводился по правилам и процедурам Европейского банка реконструкции и развития.

По условиям контракта компания разработает дизайн системы, проведет обучение специалистов предприятия, выполнит инсталляцию, настройку и приемочные испытания на месте установки оборудования.

Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165296
 
 
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