 "Украэрорух" установит современное оборудование в южной части Украины

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

"Благодаря внедрению этих комплексов мы повысим безопасность полетов в украинском небе, в частности, в Одесском, Днепровском и Симферопольском районах полетной информации. И в том числе – в международном воздушном пространстве над открытым морем, где обслуживание воздушного движения делегировано Украине", – отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Поставщиком радиолокационных комплексов для "Украэроруха" стал ведущий испанский производитель аэронавигационного оборудования "Indra Sistemas s.a.", выбранный в результате тендера, который проводился по правилам и процедурам Европейского банка реконструкции и развития.

По условиям контракта компания разработает дизайн системы, проведет обучение специалистов предприятия, выполнит инсталляцию, настройку и приемочные испытания на месте установки оборудования.

Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ.