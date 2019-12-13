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 "Нафтогаз" сравнял цены на газ для населения и промышленности

"Нафтогаз" снизил цены на природный газ на январь 2020 года для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 6%.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина", передает БизнесЦензор.

Так, для промышленных потребителей, покупающих газ на условиях предоплаты, в январе будет действовать цена 5500 грн за тыс. кубометров газа (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по 6072 грн за тыс. куб. м. 

Как сообщалось, оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которые получают газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), в январе 2020 года также установлена в размере 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортировки и наценки газсбытов).

Установленная на весь первый квартал 2020 года , гарантированная цена на природный газ для населения нтакже  составляет 5,5 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Ранее директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2020 года предложит услугу по продаже природного газа по 25-процентной предоплате вместо 100% аванса.

Напомним, "Нафтогаз" оставил цены для промышленных потребителей в ноябре на уровне предыдущего месяца – 5 861-6 463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165292
 
 
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