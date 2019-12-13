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Все про:Кривой Рог (105) увольнение (397) Арселор (61)

 ArcelorMittal сменил главу крупнейшего металлургического комбината в Украине

Генеральный директор "АрселорМиттал СНГ" и "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон покинет должности в конце 2019 года, после чего покинет группу.

Как сообщает пресс-служба компании, с 1 января 2020 года новым генеральным директором "АрселорМиттал Кривой Рог" станет Мауро Лонгобарди, который до этого возглавлял компанию Arcelormittal Tubular Products Jubail в Саудовской Аравии, передает БизнесЦензор.

На должности генерального директора "АрселорМиттал СНГ" (Казахстан, Украина) Прамжита Калона сменит вице-президент корпорации Виджая Гойал, который более 20 лет отработал на разных должностях в группе ArcelorMittal. В 2019 году он занимался стратегическими проектами корпорации.

Лонгобарди в 2002-2006 годах работал в "Tenaris" (Италия), затем переехал в Аргентину. В 2010 году его перевели в Дубай на пост директора по координации международных продаж труб для нефтепромысла. Он также работал коммерческим директором и региональным менеджером по перспективным странам Ближнего Востока (Ирак, Катар, Оман, Йемен, Пакистан, Сирия, Ливан и Иордания).

С 2013 года по 2015 годі Лонгобарди работал на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в должности заместителя генерального директора по стратегии, технологии и развития. После этого перешел в "Интерпайп", став заместителем гендиректора по производству в Украине. С февраля 2018 присоединился к Группе как гендиректор "Arcelormittal Tubular Products Jubail".

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Напомним, Парамжит Калон был назначен на должность Генерального директора ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 1 февраля 2015 года. В 2016 году он был назначен гендиректором "АрселорМиттал СНГ".

В группе ArcelorMittal Калон начал работать в 2008 году в качестве генерального директора по проектам и стратегии ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).

Чистый доход от реализации продукции по итогам прошлого года составил $2,5 млрд (68 млрд грн). Сумма инвестиций (капитальные и операционные затраты) за год составила $443 млн (12 млрд грн).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165288
 
 
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"По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций."
А остаточек где?
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