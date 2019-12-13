 Facebook выделит $130 миллионов на работу совета по контенту

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

При этом Facebook сообщила, что объявит список членов совета не ранее января следующего года, сейчас из более чем тысячи кандидатов отбирают 40 членов совета. Выделенных соцсетью денег должно хватить на шесть лет работы совета, включая зарплату членов совета и других сотрудников, аренду помещений и другое.

В сентябре Facebook также объявила о намерении создать независимую комиссию по оценке контента, которая будет действовать как апелляционный суд, то есть в нее будут направлять спорные случаи. О необходимости создания органа, который будет заниматься спорными вопросами по контенту соцсети, регулярно говорят в последние несколько лет в связи с многочисленными скандалами вокруг Facebook.