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 Рада закупила планшеты для депутатов на 14 миллионов

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 10 декабря по результатам тендера заказало ООО "Фирма "Валтек" планшетов на 13,8 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 528 сенсорных планшета Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26,13 тыс. грн.

На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в рознице на 11% дороже – 28 999 грн. Разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.

Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет год после поставки.

Цена сделки на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн грн.

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Единственным конкурентом с такой же моделью планшетов было ООО "В.М.", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Столичный соперник принадлежит директору Петру Будаеву, Михаилу Гуцаленко, Владимиру Рожанковскому и Сергей и Светлана Векленко (все из Киева).

Учредителями столичного "ВалТек" с уставным капиталом 375 грн являются Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Фирмой руководит Федор Федорович Макавчук родом из Крыма (не путать с генерал-лейтенантом, который возглавлял Военную службу правопорядка Украины во времена президентства Януковича).

Победитель фигурирует в уголовном производстве столичного ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс. грн при закупке программного обеспечения.

Всего с 2008 года "Валтек" получил подрядов по крайней мере на 597,9 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165282
 
 
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