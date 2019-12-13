 Швейцария продлила заморозку активов Януковича на год, – посольство

Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебной сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму в размере 70 млн швейцарских франков.

9 декабря 2016 года Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщал о том, что замораживание украинских активов в размере 70 млн швейцарских франков было продлено на год решением Федерального совета и истекало в феврале 2018 года.

В ведомстве тогда поясняли, что Федеральный закон о замораживании и реституции незаконных активов, принадлежащий иностранным политически разоблаченным лицам (FIAA), вступивший в силу 1 июля 2016 года, регулирует продолжительность замораживания и ежегодных расширений. Расширение возможно, если сотрудничество в рамках взаимной правовой помощи является плодотворным.

20 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год замораживание активов свергнутых президентов Туниса Бена Али и Украины Виктора Януковича, а также их окружения.

19 декабря 2018 года Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.