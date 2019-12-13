 ГБР сообщило о подозрении главе обанкротившегося банка "Михайловский"

Как передает БизнесЦензор, об этом замглавы ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в сети Facebook.

"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 млн грн. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно – Фонду гарантирования вкладов физических лиц", – сообщила Варченко.

Напомним, 3 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказался признать недействительными договоров факторинга, по которым "Банк "Михайловский" переуступил кредитный портфель стоимостью более 682 млн грн ООО "Финансовая компания "Плеяда" по значительно более низкой цене. В дальнейшем "Плеяда" переуступила этот портфель ООО "ФК "Фагор". Впоследствии Фонд гарантирования отнес эти договоры к категории ничтожных, поскольку считает цену продажи активов заниженной.

Фонд гарантирования вкладов не согласен с решением Северного апелляционного хозяйственного суда города Киева и подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

По состоянию на 1 декабря Фонд гарантирования вкладов выплатил более 30 тысячам вкладчиков и физических лиц, которые приравниваются к вкладчикам ПАО "Банк Михайловский", гарантированное возмещение на общую сумму более 2,47 млрд грн.

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Как сообщалось, Нацполиция осуществляет досудебное расследование сомнительных операций в банке "Михайловский" перед признанием его неплатежеспособным. По этому делу суд уже арестовывал ранее бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко.

В частности, один из эпизодов дела касается заключения банком договора об уступке прав требования с ООО "Финансовая компания "Плеяда", на основании которого из банка был выведен портфель розничных кредитов на более 682 млн грн (впоследствии был переуступлен компании "Фагор").

Кроме того, по данным следствия, за несколько дней до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным "с целью вывода средств и других активов" должностные лица этого финучреждения заключили ничтожные договоры уступки прав требования (по кредитным договорам и договорам купли-продажи ценных бумаг) с ООО "Инвестиционно-расчетный центр" и ООО "Кредитно-инвестиционный центр", на основании которых на счета указанных обществ были перечислены средства банка на более 1,6 млрд грн.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Михайловский" к категории неплатежеспособных 23 мая 2016 года. 12 июля 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

С 20 мая банк провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц с финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

В банке "Михайловский" заявили, что Полищук накануне признания банка неплатежеспособным продал свою долю акций в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% акций банка, однако в НБУ заявили, что не согласовывали продажу банка.