 Минфин объявил внеплановое размещение краткосрочных ОВГЗ в евро

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Минфина, передает БизнесЦензор.

Изменения в первоначальный план внесены и в части гривневых облигаций: число аукционов увеличено с трех до четырех за счет предложения популярных среди нерезидентов 4-летних бумаг в объеме до 4 млрд грн.

Впервые этот выпуск был выставлен на продажу 10 декабря: при спросе в 11,4 млрд грн Минфин разместил все предложенные ОВГЗ на 3 млрд грн под 11,7% годовых.

Предложение 2-месячных гривневых ОВГЗ увеличено с 300 млн грн на предыдущих аукционах до 500 млн грн, 32-месячных – с 1 млрд грн до 1,5 млрд грн, а 9-месячные сохранены на уровне 500 млн грн.

В последний раз Минфин провел успешный аукцион по продаже ОВГЗ в евро в середине июня 2019 года: тогда бумаги с погашением в конце ноября этого года были проданы на 112,7 млн евро под 4,6% годовых.