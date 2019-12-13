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Все про:субсидия (461) Министерство социальной политики (336)

 Минсоцполитики призвало граждан ускорить оформление субсидий

Минсоцполитики призывает льготников обратиться за субсидией до конца декабря, чтобы получить возмещение за весь отопительный период, тогда как в случае обращения за субсидией в январе она будет начисляться только с начала года.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещение приходит ему вместе с пенсией или параллельно, а безнал администрируется "Ощадбанком" и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывались задолженности за потребленные коммунальные услуги. Мы минимизировали пакет документов для подачи – это заявление и декларация о доходах, остальные работы по верификации данных проводят чиновники", – сказал Музыченко.

Заместитель министра отметил, что во время введения механизма монетизации льгот в реестре льготников были найдены неточности. Если льготнику не начислили помощь, ему необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и членах семьи. После этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября месяца.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь этого года состоялась 100% выплата всех субсидий 3 млн домохозяйств. В том числе наличные выплаты составили 3,1 млрд грн, безналичные – на сумму 191 млн грн. Средний размер субсидии составил – 800 грн на человека и 1200 грн на семью. Более 50% получателей получают субсидию в размере 25-50%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165270
 
 
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