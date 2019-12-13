 Денежная масса выросла с начала года на 4,2%, – НБУ

Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 1,1% – до 446,72 млрд грн.

Нацбанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в ноябре выросли на 0,6% – до 359,46 млрд грн.

В целом c начала текущего года, согласно статистике НБУ, рост денежной массы составил 4,2%, денежной базы – 2,5%, в том числе агрегат M0 уменьшился на 1,1%.

Депозитный портфель банков в ноябре уменьшился на 0,2% и составил 969,02 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в ноябре вырос на 1,2% – до 582,9 млрд грн, в иностранной валюте уменьшился на 2,2% – до 386,12 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков вырос на 6,5%, в том числе в нацвалюте – на 7,9%, в инвалюте – на 4,3%.

Кредитный портфель банков в ноябре уменьшился на 1,4% – до 997,2 млрд грн. В том числе, объем кредитов в национальной валюте вырос на 0,3% и составил 624,08 млрд грн, в инвалюте уменьшился на 4,1% – до 373,12 млрд грн.

В целом с начала года кредитный портфель банков уменьшился на 7%, в том числе в нацвалюте вырос на 1,8%, тогда как в иностранной уменьшился на 18,7%.

Чистые международные резервы в ноябре возросли на 4,8% – до $12,48 млрд. Рост с начала года составил 29,4%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, денежной базы –9,2%.