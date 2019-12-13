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 Германия выделит 1 миллион евро на план действий Совета Европы для Украины

Немецкое правительство выделит 1 млн евро на план действий Совета Европы для Украины 2018-2021 годов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу посольства Германии, передает БизнесЦензор.

"В начале декабря 2019 года Германия утвердила решение о взносе в размере 1 млн евро в план действий Совета Европы для Украины. План действий поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы в других странах.

"Германия поддерживает усилия Украины на пути к реформам, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый вклад в план действий Совета Европы для Украины. Это наибольший вклад, который Германия когда-нибудь делала в подобные планы действий Совета Европы в других странах", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В посольстве напомнили, что Комитет министров принял план действий для Украины на период 2018-2021 годов на своем заседании 21 февраля 2018 года. План действий Совета Европы для Украины является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти. Инициатива направлена через сотрудничество сопровождать Украину в ее усилиях по приведению законодательства, институтов и практики в соответствие с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии и, благодаря этому, поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы. Этот план действий также будет способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165264
 
 
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