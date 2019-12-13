[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Финансы
  548  0
Все про:гривня (681) курс (570) НБУ (4261) обмен валюты (70)

 Курс гривни обновил четырехлетний максимум (обновлено)

Национальный банк установил на понедельник, 16 декабря, курс гривни на уровне 23,498 грн/$, укрепив его еще на 6 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни обновил максимальный уровень с января 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня незначительно снизилась – до 26,26 грн за евро.

Читайте также: Укрепление курса гривни не препятствует экономическому росту, – НБУ

Как сообщалось, накануне Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал решение повысить плановые объемы покупки валюты на межбанковском рынке с $30 млн до $50 млн в день до конца декабря и в первом квартале 2020 года.

Национальный банк в период с 2 по 6 декабря купил на межбанковском валютном рынке $436,6 млн, что в 2,4 раза, или на $252,6 млн больше, чем неделей ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165263
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Дугарь Яна Зеленский Нафтогаз нормандская четверка Россия США Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх