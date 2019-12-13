 Владелец украинского PINbank отдаст московский клуб ЦСКА за долги

Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством российского премьера Дмитрия Медведева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам Шувалова, планируется конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

Набсовет ВЭБа одобрил кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в проект $240 млн.

Стадион был открыт как "Арена ЦСКА" в 2016 году, но уже в 2017 году ВЭБ и клуб подписали соглашение о его переименовании в "ВЭБ Арену". Стадион был заложен по кредиту, который выдала госкорпорация.

Как сообщалось, в июле российский бизнесмен и владелец украинского "Первого инвестиционного банка" (PINbank) Евгений Гинер стал вместо своего сына конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет московским футбольным клубом ЦСКА. До этого Гинер много лет занимал пост президента клуба.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".