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Все про:аэропорт (742) пассажиропоток (327)

 Пассажиропоток аэропортов Украины превысил 22,5 миллиона

Аэропорты Украины за 11 месяцев 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на информацию Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 20% и составил 20,4 млн человек. На внутренних рейсах число обслуженных пассажиров возросло на 7,7%, до 2,17 млнпассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+3,1%) и перевезли 12,87 млн пассажиров (+10,2%).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 11,79 млн человек (+10,5%), на внутренних - 1,07 млн человек (+7%).

Разница между показателями внутреннего пассажиропотока аэропортов Украины и авиакомпаний Украины объясняется тем, что в случае с аэропортами один пассажир на рейсе, например, Киев-Одесса считается как один вылетевший в Киеве и один прилетевший в Одессе. В случае с авиакомпаниями этот пассажир учитывается в статистике как один человек.

Крупнейшие аэропорты Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года:

  • "Борисполь": 14,21 млн (+21,6%)
  • "Киев" (Жуляны): 2,41 млн (-7,4%)
  • "Львов": 2,05 млн (39,4%)
  • "Харьков": 1,23 млн (+39%)
  • "Запорожье": 392,8 тыс. (+6,3%)
  • "Днепр": 318,6 тыс. (+14%)
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165256
 
 
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