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Все про:контрабанда (100) Россия (4288) самолет (346) СБУ (482)

 СБУ обнаружила канал контрабанды запчастей для военных самолетов в Россию

Служба безопасности Украины предотвратила контрабандную пересылку в Россию комплектующих для военно-транспортных самолетов Ан-72 и Ан-74.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, злоумышленники незаконно оформили детали на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны). При этом они использовали поддельные товарно-сопроводительные документы и не имели соответствующих разрешений от Государственной службы экспертного контроля.

По данным расследования, оборудование планировали отправить через третьи страны заказчикам, действующим в интересах Минобороны РФ.

В рамках спецоперации был проведен ряд обысков на складах и по местам проживания фигурантов дела в Киеве. Были изъяты комплектующие к боевым самолетам, а также таможенная и техническая документация, которая доказывает планирование противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сообщили о подозрении по ст. 333 УК Украины (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспертному контролю).

Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165252
 
 
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