[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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 Энергетика
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Все про:Тарифы на электроэнергию (730) НКРЭКУ (757) Зеленый тариф (88) Тарасюк Валерий (1)

 НКРЭКУ предложила снизить зеленые тарифы и разрешить передавать объекты ВИЭ государству. ДОКУМЕНТ

Нацкомисия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает снизить тарифы для всех видов генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что должно сократить общие выплаты по зеленому тарифу в 2020 году с 42,5 млрд грн до 28,5 млрд грн.

Об этом говорится в письме главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Комитет Верховной рады во вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которое публикует БизнесЦензор.

В письме, в частности, указаны предложения НКРЭКУ:

  • для наземных СЭС, введенных в эксплоуатацию до 31.12.2020, установить зеленый тариф в размере 9 евроцентов. Для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 евроцентов;
  • для крышных СЭС, введенных в эксплоуатацию до 31.12.2020 - 10 евроцентов, Для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 9 евроцентов;
  • для ВЭС, введенных в эксплоуатацию до 31.12.2019 – 8 евроцентов. Для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 7 евроцентов;
  • для биогаза/биомассы – 11 евроцентов;
  • для микро-мини-малых НЭС – 11,63 евроцента.

Также с 1 января 2020 года предлагается ввести стопроцентную компенсацию стоимости регулирования небалансов ВИЭ.

Также Регулятор предлагает предоставить возможность инвесторам передавать объекты генерации ВИЭ государству на условиях возмещения всех вложенных инвестиций с экономически обоснованной рентабельностью, но за вычетом уже полученных средств по зеленому тарифу.

"Предложенные изменения дадут возможность в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на 14 млрд грн, то есть - до 28,5 млрд грн", сказано в письме.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации - 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165249
 
 
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 Топ комментарии
 
Ваше то это самое что ни на есть кидалово со стороны государства, снижение тарифа планировпдось поэтапное до 2030 года. А затем планировался ввод биржы, но мы все по совочку регулируем росчерком пера чиновников.
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у нас самый дорогой в Европе зеленый тариф - давно пора эту лавочку прикрыть.
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Ну так очередное доказательство что иностранные инвесторы и нос сюда не сунут, одни спекулянты на акциях. Новая команда с энтузиазмом угрохает страну и выдаст паспорта толпе имбецилов.
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Совет форумчанПравила форума
 
ахметов буде проти, він там настроїв цих станцій і хоче стригти країну
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Почему ГЭС не является обьектом *зеленой* и возобновляемой енергетики и не дотируется с государства? Или вода ето не возобновляемый и не чистый источник енергии? Или просто у Ахметова пока нету своих или украденных у государства ГЭС? Да прекратите уже сволочи обворовывать население своими якобы *зелеными* тарифами. Из-за етого скоро наша Атомная енергетика загнется и тогда все увидите что ваши солнечные панели ето курам насмех и не способны ни обеспечить страну доступной електроенергией не говорю уже выдержать конкуренцию товаропроизводителей которые будут такой електроенергией пользоваться. Будете как Германия сейчас просить у Рашки дешового газа.
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Два чая этому пану ! Вся эта возня вокруг "недозеленой" "недоэнергетики" не более чем "схема" извлечения сверхприбылей, где средства из "традиционных энергосистем" передают мошенникам и аферистам под видом "зеленых тарифов".
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Ваше то это самое что ни на есть кидалово со стороны государства, снижение тарифа планировпдось поэтапное до 2030 года. А затем планировался ввод биржы, но мы все по совочку регулируем росчерком пера чиновников.
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Ну так очередное доказательство что иностранные инвесторы и нос сюда не сунут, одни спекулянты на акциях. Новая команда с энтузиазмом угрохает страну и выдаст паспорта толпе имбецилов.
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Я блин только вырезал из картона макет витряка и протянул к нему провод из розетки.....
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Контора Ахметова НКРЕ решила задушить зеленого змия, поздно полезли на рынок и не вписались.
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Т.е. я не понял это чудище, хочет отжимать ветряки и солнечные панели у Ахметова и Ко? Он инвесторам это письмо тоже разослал?
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у нас самый дорогой в Европе зеленый тариф - давно пора эту лавочку прикрыть.
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при текущих тарифах крышная солнечная батарея окупалась лет за 5-6. Теперь будет за 8-9.Ну и кто сюда полезет? Зато будем у мышебратьев покупать.Уроды!
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В основном Вы правы,чуток цифры завышены 4-5 окупается и 6-7 будет." знатоки" темы уже приговор "зеленке" вынесли,хотя дело то стоящее.Подавляющее большинство станций построены на землях НЕПРИГОДНЫХ для земледелия.На рынке множество фирм, это десятки тысяч рабочих мест, и т.д..
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речь идет именно о крышной станции. там не всегда можно оптимально сориентировать по солнцу
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почему вся Германия в этих преобразователях, а у нас только для избранных? я уверен есть механизм в недрах гос. машины который выведет производственные отношения на качественно новый уровень. где в глубине законодательного колодца за семью печатями под пристальным взглядом гуру бюрократии скрыт секрет без секрета который предназначен для духовного роста, что выглядит очень демократично, что правильно и так должно быть в справедливом государстве. к примеру тотальное владение правом доступа к информации и право на свободное распространение любой информации. когда то телефон был привилегией, а сейчас и министр и дворник калякают с Австралией. надо расти и возвыситься над своими болезнями роста. Дайте рычаги и механизмы, разработайте метод и пусть Всё население имеет доступ к таким технологиям.
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Сливки сняты, можно вешать на государство, продавая за дикую цену использованные презервативы.
То есть, в нашем случае, на плечи налогоплательщиков ляжет скупка отработки по ПРОЗОРЫМ ценам.
Надеюсь читающие не причисляют к налогоплательщикам офшорную мафию олигархата?
Готовимся платить больше, покупать меньше
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Именно так и "работает" бизнес-модель от уРкаинского олигархата :
"приватизация прибылей и национализация убытков".
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Типа я зебил и не понимаю, спс за поянения, но это не ко мне.
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За *уРкаинский олигархат*, отдельное спс, возьму на вооружение
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Все правильно. Ахметов, бесплатно, протолкнул зеленые тарифы, которые выше, чем в Европе, и зафиксированы они до 2030-го года, а в Германии снижают, и теперь богатые украинцы будут оплачивать в 2.5 раза дороже. Из бюджета. Ахметову+Порошенко
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