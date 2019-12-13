 "Нафтогаз" планирует создать собственную биржу для торговли газом

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Наша идея, наша стратегия, что в следующем году мы сделаем непосредственно биржу, где "Нафтогаз" будет выступать как покупателем, так и продавцом газа", – сказал Фаворов.

По его словам, решение уже одобрено правлением и наблюдательным советом компании, ведется необходимая подготовительная работа для запуска биржи. В частности, проведен тендер для внедрения системы ETRM (Energy Trade Risk Management), которая будет учитывать все сделки и колебания цен на рынке.

"Внедрение этой системы даст нам необходимые механизмы, чтобы контролировать коммерческие риски", – сказал Фаворов.

Как сообщалось, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая входит в дивизион "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" иотвечает за розничное поставки газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса, с октября начала покупать газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ).

В июле другая дочерняя компания "нафтогаза" – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" – начала продавать газ на электронных биржевых торгах "Украинской энергетической биржи".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.