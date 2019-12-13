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Все про:молоко (130) мясо (114) производство (612) Госстат (832)

 Госстат зафиксировал резкий рост производства мяса

Производство молока в Украине в январе-ноябре 2019 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 9,08 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за 11 месяцев произведено 3,05 млн тонн мяса (в живом весе), что на 5,8% больше, чем за указанный период прошлого года.

Производство яиц в январе-ноябре увеличилось на 3,5% – до 15,51 млрд штук.

Как сообщалось, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом – до 10,1 млн тонн. Производство яиц в 2018 году выросло на 4,1% – до 16,14 млрд шт., мяса (в живом весе) – на 1%, до 3,3 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165242
 
 
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