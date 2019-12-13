 Минсоцполитики позволит переходить на выплаты льгот наличными во время отопительного сезона

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас это решение проходит согласование с Кабмином, чтобы с 1 января 2020 года те, кто хочет перейти на наличную форму субсидий, могли это сделать в любое время. Для максимального распространения информации мы на сайте Минсоцполитики разместим дорожную карту процесса и распространим по всем региональным управлениям соцзащиты, чтобы каждый льготник мог принять удобное для себя решение", – сказал Музыченко.

По данным министерства, по состоянию на начало этого года на жилищно-коммунальные субсидии бюджетом предусмотрено 55,1 млрд грн, после перераспределения в мае текущего года сумма была скорректирована до 47,5 млрд грн, что полностью покрывает потребности льготников. При этом только 6% заявителям отказано в получении субсидии, всего подали заявлений с мая 2019 года почти 1,3 млн человек.

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Как сообщалось, в Украине с 1 октября начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг после запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг, которая была запущена с марта.

При этом параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме – наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики.

Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот. Средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.