 Криклий готов перезапустить конкурс на главу Службы морского транспорта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник я провожу собеседование с кандидатами. Но пока их биографии вызывают у меня вопросы. И это большой негатив на самом деле. Есть определенная вероятность, что придется перезапускать конкурс", - отметил Криклий.

Он подчеркнул, что не совсем уверен в прозрачности намерений участников конкурса

"Мы знаем, как в последнее время работала Морадминистрация, больше критики в инфраструктурной отрасли только у железной дороги и "Укртрансбезопасности", которые занимались откровенной коррупцией. Здесь ситуация очень похожая. Поэтому мне не хочется допускать людей, которые продолжат тот стихийный подход и абсолютно не будут заинтересованы в правильных изменениях, которые нужны отрасли", - заявил Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 19 октября уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта, Дмитрия Баринова - с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина - с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта. При этом правительство не оставило отраслевого регулятора без руководства, назначив на должность первого замглавы Госслужбы морречтранспорта Николая Божко, ранее занимавшего должность первого замглавы Госагентства инфраструктурных проектов.

Вице-президент Морской палаты Украины претендует на должность главы Госслужбы морречтранспорта.