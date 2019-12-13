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 "Нафтогаз" вновь проводит двухсторонние переговоры с "Газпромом" в Вене, – СМИ

Представители НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в пятницу, 13 декабря, в Вене проводят двухсторонние консультации с "Газпромом".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в "Нафтогазе", передает БизнесЦензор.

"Это двухсторонние консультации на уровне компаний", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что лидеры "нормандской" четверки не обсуждали газовый вопрос, но ему была посвящено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

"Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно $3 млрд, которые мы выиграли. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти", – заявил Зеленский.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В то же время Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным. 

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165232
 
 
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