[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Макроэкономика
  276  0
Все про:гривня (681) инфляция (274) курс (570) цены (1188) Милованов Тимофей (63)

 Минэкономики оценит влияние укрепления курса гривни на цены, – Милованов

Значительного падения цен на импортные товары не наблюдается, несмотря на укрепление гривни, поскольку растут другие расходы импортеров.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. По 71 позиции уменьшились, по 56 – выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости", – заявил

Министр отметил, что сейчас Минэкономики анализирует влияние укрепления курса гривни на цены.

"По определенным позициям, где должно быть больше уменьшения, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследование", – добавил Милованов.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

Как отмечают в НБУ, снижение инфляции связано со стремительным укреплением курса гривни. 27,69 грн/$ в начале года до 23,56 грн/$.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165230
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Дугарь Яна Зеленский Нафтогаз нормандская четверка Россия США Шеремет
 
 
 
 
 
 вверх