 Минэкономики оценит влияние укрепления курса гривни на цены, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. По 71 позиции уменьшились, по 56 – выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости", – заявил

Министр отметил, что сейчас Минэкономики анализирует влияние укрепления курса гривни на цены.

"По определенным позициям, где должно быть больше уменьшения, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследование", – добавил Милованов.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце.

В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

Как отмечают в НБУ, снижение инфляции связано со стремительным укреплением курса гривни. 27,69 грн/$ в начале года до 23,56 грн/$.