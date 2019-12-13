 Минэкономики подписало меморандум с табачными компаниями о развитии конкуренции

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Это важный шаг для развития честной конкуренции на рынке. Ожидаем, что благодаря подписанному документу мы создадим равные правила игры на рынке, будем противодействовать незаконной торговле и уклонению от уплаты налогов", – сообщил Милованов.

По словам министра, в Меморандуме, в частности, предусмотрено обсуждение изменений в методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачных изделий, разработка предложений по лицензионным условиям для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрение системы отслеживания перемещения табачных изделий.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 декабря утвердил меморандум о прозрачном регулировании с субъектами хозяйствования табачной отрасли и уполномочил на его подписание министра экономики Тимофея Милованова.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует намерения сторон повышать уровень конкуренции на этом рынке.

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Напомним, в начале октября табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили о возможности сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

4 октября Верховная Рада при голосовании за законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.