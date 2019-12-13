 Киевсовет принял бюджет столицы на 2020 год с доходами в 59 миллиардов

За соответствующее решение на заседании вечером в четверг проголосовало 72 депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Согласно принятому документу, доходы общего фонда столичного бюджета запланированы на уровне 53,6 млрд грн, специального – 5,1 млрд грн.

Основные источники финансирования в 2020 году: налог на доходы физических лиц – 26,4 млрд грн; единый налог – 7 млрд грн, плата за землю – 5,8 млрд грн; налог на прибыль предприятий – 5 млрд грн.

Расходы общего фонда составят 38,3 млрд грн, расходы специального фонда - 20,5 млрд грн.

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 21,7 млрд грн. Это более трети бюджета – 37%. К примеру, планируем завершить строительство нового детсада на Троещине и Соломенке. Также заложили средства на подготовку необходимой документации для строительства школ на Осокорках, Позняках и Троещине. На транспорт и дорожное хозяйство планируем направить 10,3 млрд грн. На третьем месте отрасль ЖКХ – более 6,7 млрд грн", – глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В том числе на ремонт школ будет выделено 2 млрд грн, а на ремонт столичных дорог – 5 млрд грн.

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Депутат добавил, что 6,7 млрд грн в следующем году город выделит на здравоохранение, еще почти 4,5 млрд грн на – социальную защиту киевлян. Планируется направить 400 млн гривен на приобретение жилья для очередников квартирного учета, 50 млн грн – на приобретение квартир для детей-сирот.

На отрасль культуры и искусства предусмотрено 1,6 млрд грн. На физическую культуру и спорт – 1 млрд грн.

"Следует отдельно упомянуть и Общественный бюджет-2020. У нас есть 554 проекта-победителя. На их реализацию, как и было обещано, мы заложили 160 млн грн", – отметил Странников.

В пресс-службе КГГА также отметили, что Верховная Рада ранее лишила столицу более 2 млрд грн, которые планировали направить на крупные инфраструктурные объекты. Кроме того почти на 7 млрд грн уменьшен объем субвенции из госбюджета на социальную защиту и медицину.

Как сообщалось, бюджет Киева на 2019 год предусматривает расходы и доходы в сумме 57,4 млрд грн.