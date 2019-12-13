 Цены на нефть превысили $65 за баррель впервые с сентября

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:51 составила $65,13 за баррель, что на $0,93 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent впервые с 23 сентября превысила отметку в $65 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,70 (1,18%) - до $59,88 за баррель. WTI поднялась до максимума с середины сентября.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американская сторона предложила Пекину вдвое понизить действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить введение дополнительных пошлин, запланированное на 15 декабря.

"Риск-аппетит финансовых инвесторов теперь, вероятно, останется высоким благодаря сделке между США и Китаем", - считает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank AG Юджин Вайнберг. Однако, по его словам, на нефтяном рынке будет наблюдаться "существенный избыток предложения и заметное увеличение запасов, по крайней мере в первом полугодии".

Степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть, отмечают эксперты.

"Предстоящая торговая сделка, вероятно, ограничит ослабление спроса, однако, этого, возможно, будет недостаточно, чтобы нивелировать избыточные поставки нефти на мировой рынок в начале 2020 года", - говорит аналитик AxiTrader Стивен Иннес.