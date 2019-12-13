 "Ощадбанк" отозвал иск против "Укртелекома" Ахметова на 1,1 миллиарда (обновлено)

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Ранее "Ощадбанк" и "Укртелеком" в рамках этого же дела подавали в суд ходатайство об отложении его рассмотрения из-за намерения заключить мировое соглашение.

Как заявили позднее в пресс-службе "Ощадбанка", вопрос долга "Укртелекома" перед государственным банком урегулирован по взаимному согласию.

"Достигнутые договоренности предусматривают поэтапное и полное погашение задолженности перед банком, обеспечение обязательства залогом ликвидных активов, начисление процентов на сумму задолженности. Учитывая договоренности, судебный процесс по взысканию задолженности "Укртелекома" прекращен", – сообщили в "Ощадбанке".

Как сообщалось, в августе исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова перед "Ощадбанком".

В банке сообщали, что арестованные акции "Укртелекома" должны быть проданы в процедуре исполнительного производства через публичные торгов для погашения долга ООО "ЕСУ" в размере почти 1,8 млрд грн.

Ранее Государственная исполнительная служба также открыла исполнительное производство по принудительному исполнению приказа Хозяйственного суда Киева, который постановил взыскать с "Укртелекома" 810 млн грн задолженности по облигациям в пользу "Укрэксимбанка".

Напомним, "Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными, и смог выиграть его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

Напомним, в ноябре 2018 года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

Таким образом, Фонд госимущества проиграл суд первой инстанции в деле о реприватизации "Укртелекома", которое сейчас рассматривается в украинских судах по второму кругу.

В то же время кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $860 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже "Укртелекома".

Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о заморозке активов Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM Financial Overseas в 2014-2016 годах, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.

Согласно доводам компании Raga в суде Лондона, в дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн.