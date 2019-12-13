 "Укргаздобыча" пробурит за год 80 новых скважин

Об этом директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В 2020 году мы будем добуривать и закладывать порядка 80 новых скважин. Ранее сделать это без современных станков, скорость бурения которых в 2-3 раза выше наших старых станков, было тяжело", – сказал Фаворов.

По словам топ-менеджера "Нафтогаза", компания поменяла подход в этом направлении, и теперь не будет бурить скважины, затраты на бурение которых несоизмеримы потраченным инвестициям.

"Нафтогаз" не благотворительная организация, созданная для бурения как можно большего количества скважин… Когда мы садимся и считаем экономический возврат на наши инвестиции, то должны быть уверены, что он будет позитивный. Поэтому скважины, которые планировались к забуриванию с целью увеличить добычу "хоть на что-то", а затраты на них при цене газа $200 за 1 тыс. куб. м оказались необоснованными, – да, мы их обрезали. Да, я не буду их бурить", – отметил Фаворов.

Руководитель газового подразделения НАК также сообщил, что на основании проведенного анализа, из существующих 3,5 тыс. скважин в портфеле "Укргаздобычи", около 1 тыс. уже "на нуле".

"Их надо закрывать и списывать, чем мы и займемся в следующем году. Еще 2,5 тыс. мы проанализировали и, к сожалению, на них в 2015-16 годах самые низкорисковые и самые дебитные работы уже были проведены: ГРП, колтюбинг, ремонты… Этот лимон выжат, плюс-минус эта история закрыта, и нам надо переходить на следующий этап технически более сложных решений", – пояснил глава газового дивизиона НАК.

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Фаворов добавил, что в этой связи компания анализирует проекты глубокого бурения и разработки залежей нетрадиционного и шельфового газа, к которым планируется привлекать имеющие соответствующий опыт международные компании.

В частности, уже в 2020 году "Укргаздобыча" планирует пробурить две разведывательные скважины на Святогорском месторождении с запасами газа плотных пород (tight gas).

"Мы провели сейсмику, заложили на следующий год две разведывательные скважины, чтобы протестировать наши гипотезы. Вкладывать миллиарды в бурение, не научившись на малом, мы не будем, это глупо. Не буду вдаваться в детали, но в первом полугодии мы протестируем достаточное количество наших гипотез для уверенности, что это и другие месторождения нетрадиционных запасов мы разрабатываем экономически эффективно", – сказал Фаворов.

Топ-менеджер НАК также призвал правительство активно способствовать развитию шельфовой добычи.

"У нас большой нераскрытый потенциал шельфа. "Укргаздобыча" имеет лицензии на шельф, часть оспаривается в судах и у нас пока ограничены возможности для работы. Если правительство настроено на то, чтобы увеличить добычу, то обязательной должна быть дискуссия вокруг шельфа. Нетрадиционный газ, глубокое бурение и шельф – это потенциал, и его надо конвертировать в добычу", – добавил Фаворов.

Напомним, "Укргаздобыча" в 2018 году увеличила объемы бурения на 26,2% (на 65 тыс. м) по сравнению с 2017 годом – до 313 тыс. м.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.