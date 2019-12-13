 SkyUp получила свой десятый самолет

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня в международном аэропорту Борисполь совершил посадку самолет, который пополнит парк воздушных судов SkyUp Airlines. Десятый самолет с нетерпением ждали как сотрудники компании, так и постоянные пассажиры лоукостера", - сообщает компания.

Среднемагистральный самолет Boeing 737-900 ER, рассчитанный на 215 мест, внесен в государственный реестр гражданских воздушных судов под номером UR-SQJ. Год производства – 2008. Воздушное судно уже окрашено в фирменную ливрею SkyUp.

В январе на новом воздушном судне авиакомпания планирует установить кресла британской марки Acro. Их отличие – в очень тонкой спинке: это позволяет сделать шире шаг между креслами и создает больше комфорта для пассажиров в салоне.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.